Neymar: Descubren que su papá sale con esta conejita de Playboy [VIDEO]  

Neymar volvió a estar en boca de todos, pero esta vez no fue por sus goles. La prensa brasileña ha levantado mucho polvo luego que rebelaran que el papá del delantero del PSG, mantiene un romance secreto con Franciely Freduzeski, actriz y exmodelo de Playboy, de 38 años, que también fue conocida por ser pareja del 'Emperador', Adriano.



Los medios de comunicación en Brasil confirman, además, que los padres de Neymar: N. Santos y Nadine, viven separados. Aunque no se han divorciado, por temas empresariales. Eso no ha sido impedimento para que el progenitor del delantero del PSG con 52 años, empiece una relación con la modelo que fue tapa de la revista Playboy en el 2002.



O Globo afirma que el papá de Neymar y Freduzeski son pareja, pese a que aún no existen imágenes de ambos juntos. Pero revelan que la actriz estuvo en Barcelona a principios de agosto, antes del traspaso de su hijo al PSG. También dijeron que la ex 'Conejtita' alentó a Brasil junto a su menor hijo y a este se le observó con una camiseta con el número '10' y la firma del capitán del Scracht.



Otros medio también reconocen que el padre de Neymar, quien asiste constantemente a los eventos benéficos de la Fundación de su hijo, lleva a su nueva pareja a estas reuniones, y en todas las ocasiones se observa a Freduzeski a cierta distancia de la estrella del PSG quien ya habría aceptado la relación de papá.