Neymar: Diego Forlán destruyó a brasileños del PSG con estas frases [VIDEO]

Se la cantó a Neymar. Diego Forlán, ídolo del fútbol uruguayo, salió en defensa de su paisano y amigo Edinson Cavani, luego de padecer la 'argolla' de los jugadores brasileños en PSGno solo a la hora de ejecutar penales, sino también durante los tiros libres.



Diego Forlán, no se guardó nada contra Neymar durante una entrevista en Radio Cope, pero también golpeó al lateral derecho Dani Alves por quitarle la pelota a Edinson Cavani en un tiro libre en el duelo de PSG ante .



"Los egos están en todas las profesiones y en este caso Neymar llega como el fichaje más caro de la historia, pero hay que tener un respeto con Cavani, eso a Messi no se lo hubiera hecho", dijo Diego Forlán.



Pero no solo Neymar cobró, también lo hizo otro brasileño nuevo en el equipo. "No tiene sentido que se meta Dani Alves como si fuera un pollerudo. Ojalá que 'Edi' tenga apoyo de sus compañeros. Tiene muchos que son brasileños y ellos van a estar con Neymar, pero espero que los otros estén con él porque me parece una injusticia total", agregó Diego Forlán.



Video: Dani Alves esconde pelota a Cavani para cederle a Neymar

Pero crítica de Diego Forlán no paraba. "Ya venía lo del 'tiro libre' y si eres gente, dice: pateas este y el próximo lo pateo yo. Por eso me da bronca por Edinson que en ves de estar tranquilo pensado en hacer el gol de penal tienes que estar preocupado en sacarle la pelota Neymar como si fuer un nene chico", finalizó.