Neymar: Así fue su encuentro con Bruna Marquezine en Los Ángeles [VIDEO]  

Neymar, la estrella de Barcelona, y la actriz Bruna Marquezine están más unidos que nunca. Luego de unos días de estar separados por los compromisos del futbolista en Asia, finalmente su novia le ha dado el alcance en los Estados Unidos, donde ella se propone repotenciar su carrera de actriz.



Neymar ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram con el momento de la llegada de Bruna Marquezine a su habitación de hotel de Los Ángeles, donde la actriz no puede disimular su alegría dando saltos hasta llegar a la cama del jugador.



En el video se le escucha a Neymar. "Mira quién llegó, my life (mi vida)", mientras filma Bruna saltando por el pasillo y jugando en la cama del hotel. "¡Yo! "Llegué", grita la actriz en la habitación.



Neymar continúa sus vacaciones en Los Ángeles para cumplir algunos compromisos con uno de sus patrocinadores y Bruna Marquezine aprovechó el período para ir a visitarlo. Luego ambos viajarán hasta New York, donde la actriz llevará algunos talleres de actuación.