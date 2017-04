Neymar: Este será su equipo cuando deje Europa [VIDEO] 

Neymar no tiene pelos en la lengua. La estrella de Barcelona, a pocas hora de enfrentar ala Juventus por la Champions League, ha roto los corazones de los hinchas catalanes pues no solo ha confirmado que no terminará su carrera en el España, sino que a demás ya dio el nombre de su posible nuevo club cuando deje el viejo continente: Flamengo.



Neymar quien hoy por hoy es la figura más mediática de Barcelona y el hombre más valioso en el once de Luis Enrique, reveló ala prensa brasileña cual sería la casaquilla que defendería en algunos años cuando vuelva al balompié brasileño.



Canal Esporte Interativo, logró que Neymar, la casaquilla número el 11 del Barcelona revelara que no volvería aponerse la casaquilla del Santos el club que lo dio a conocer, y que un club de Río de Janeiro lo seduce.“Tengo muchas ganas de jugar un día en el Flamengo, con Maracaná llenó jugando la Copa Libertadores", dijo el brasileño.

Neymar, aparentemente, no puede olvidar el dolor que le generó el Santos tras llevarlo a juicio. "El Santos entró en la justicia contra mí, y aún no sé por qué, hay muchas historias que la gente no sabe, solo hace falta que digan que yo quería hacer un gol en contra cuando jugamos contra el Barcelona en el Mundial de Clubes”, agregó.