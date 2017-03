Neymar: Esto dijo José Mourinho sobre posible fichaje de brasileño [VIDEO]

Neymar es objeto de deseo para los equipos más poderosos del mundo y Manchester United no es la excepción. José Mourinho entrenador de los 'Diablos Rojos' no tuvo reparos para confesar a la cadena ESPN cuál fue la verdad sobre aquella oferta de 200 millones de euros que habría hecho el club ingles a Barcelona por el '10' catalán.



Neymar, conductor de Barcelona, y que esta semana demostró todo su potencial en el estadio Centenario por las Eliminatorias Rusia 2018, también convenció a José Mourinho, pero el DT portugués es consciente de lo que será el futuro del jugador.



"Siempre intento ser objetivo y pragmático con los clubes y pregunto por lo que me pueden ofrecer. Neymar es absurdo, un club como el Barcelona no puede perder a Neymar, no lo hará. No vamos a romper la banca. Creo que es imposible", dijo José Mourinho a ESPN.



Para José Mourinho existe un rol preparado para Neymar en España. "Aunque Messi todavía es joven, con años de juego por delante, Neymar está llamado a ser el sucesor, el gran jugador del Barcelona en la etapa posterior a Messi".