Neymar: Así se firmó la paz entre brasileño y Edinson Cavani en PSG [VIDEO] 

Se perdonan, pero no la olvidan. Neymar y Edison Cavani parecen haber firmado una tregua en la bronca que se ha desatado en la interna del PSG. El entrenador del equipo ha sido el encargado del acercamiento entre ambas figuras en un restaurante de la capital francesa.



Cuando el mundo observó el enfrentamiento entre Neymar y Edison Cavani y que continuó en los vestuario donde casi se agarran a los puños luego de la victoria ante el Olympique Lyon del pasado domingo, el probvlenma parecía no tener solución ene el PSG, pero el DT, Unai Emery, no pensó lo mismo.



Se conoció también, que en el vestuario se requirió de la intervención del capitán, el brasileño Thiago Silva, para evitar que Edinson Cavani la emprenda a golpes contra Neymar. Sin embargo, en esta ocasión, fue Dani Alves quién habría hecho el papel de pacificador en el PSG al organizar la cena.



Neymar, Edinson Cavani y Unai Emery se reunieron en este restaurante

Testigos del hecho comentaron a través de las redes sociales que los involucrados (Neymar y Edinson Cavani) llegaron hasta el restaurante Victoria Paris, ubicado a pocos metros del Arco del Triunfo.



Según infirmaron hoy los matutinos L'Equipe y Le Parisien, el lateral del PSG invitó a cenar a Cavani y Neymar para bajar la tensión que existe dentro del cuadro parisino.