Neymar, con gran pase de Luis Suárez, anotó en el Barcelona vs. Las Palmas [VIDEO]

Barcelona vs. Las Palmas. El equipo culé no quiere darle pase libre al Real Madrid en estas últimas fechas de la Liga Santander. Por ello el tridente Neymar, Suárez y Messi está que hace sufrir a la defensa rival.



Neymar fue el que abrió el marcador en el minuto 27 del Barcelona vs. Las Palmas. Fue gracias a una jugada que arrancó desde Busquets, quien le pasó de taquito a Iniesta y este le dio el pase a Luis Suárez, que se la dejó servida al jugador brasileño.



Neymar puso el 1-0 en el Barcelona vs. Las Palmas. (Video: ESPN)

Barcelona juega esta fecha ante Las Palmas sin Gerard Piqué, quien hoy fue dado de alta luego de sufrir de un "malestar general durante toda la semana".



La baja del central se suma a la del sancionado Sergi Roberto, así como a la ausencia por lesión del francés Jérémy Mathieu, por lo que Luis Enrique tendrá que improvisar en la defensa, especialmente en el lateral diestro, donde no cuenta con ningún especialista.