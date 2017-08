Neymar: Esta indirecta envió Bruna Marquezine a jugador del PSG [VIDEO]  

Neymar parecía vivir momentos felices en Francia hasta que le llegó este video. La estrella del PSG, quien debutó con un gol y un triunfo en la Ligue 1 no pudo conservar la sonrisa luego de recibir un mensaje indirecto de su expareja, la actriz brasileña Bruna Marquezine.



Neymar y Bruna Marquezine rompieron por tercera vez su relación luego de las vacaciones del jugador del PSG en junio, aparentemente por la falta de compromiso de la actriz quien no quería caminar hacia el altar, tal como se lo había ofrecido el futbolista.



Neymar que luego de la ruptura con Bruna Marquezine ha salido de juerga con los 'Toiss' y que se ha dejado ver con la cantante Demi Lovato, pero ahora ha recibido una cucharada de su medicina cuando la modelo y actriz ha colgado un video cantando sobre un sofá junto a un amigo un tema que parece dedicado al '10' del PSG.



La indirecta para Neymar llegó en forma de canción "Eu Me Apaixonei Pela Pessoa Errada" ("Yo me enamoré de la persona equivocada"), que grabó durante el cumpleaños de la actriz brasileña Tatá Werneck. Primero subida en un escenario y luego reposando en un sofá con un acompañante.