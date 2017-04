Neymar: Así le contestó el brasileño a sus más duros críticos [VIDEO] 

Neymar, atraviesa por su mejor momento en Barcelona y eso también se ve reflejado en la selección de Brasil. Es por eso que hoy, y no antes, decidió envalentonarse y aprovechar su 'día a día' con el más grande de todos los tiempos con la azulgrana, Lionel Messi, para contestar a sus críticos.



Neymar recibió muchas criticas a su llegada al cuadro Catalán, pues muchos periodistas y ex jugadores, argumentaron que el brasileño no podría asociarse con Lionel Messi, por la diferencia que hay en sus estilos de juego.



Pero a la luz de los hechos, Neymar no solo ha logrado acoplar su juego junto al de Lionel Messi, sino también al del uruguayo Luis Suárez en un potente trío de ataque y ha todo ellos respondió hoy. "Ellos dijeron que no lo haríamos bien…el resto es historia”, publicó en su cuenta de Twitter junto a una foto con el supuesto compañero imposible.

