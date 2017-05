Neymar metió a sensual modelo brasileña a su mansión en Barcelona [VIDEO]  

Neymar no deja de hacer noticia. Esta vez, aceptó la visita de la modelo brasileña Sabrina Sato en su residencia en Barcelona y la presentadora de televisión no dudó en recorrer cada rincón de la vivienda del jugador y publicar algunas imágenes en su cuenta de Instagram y hasta bromeó sobre su deseo de quedarse a vivir allí.



"No estoy queriendo más irme de aquí. Neymar tiene que contratarme. ¿Qué puedo hacer? Fisioterapeuta él ya tiene, cocinero también, preparador físico, profesores, no ... Ah, puedo darte clases de baile", dijo Sabrina, que recorrió todos los ambientes incluso su cuarto de masajes que la usa después de cada entrenamiento con Barcelona.



En su cuenta personal, Neymar puso una de las preguntas de la presentadora: "¿Quién sería el actor de la película de su vida?", Dijo Sabrina. En la leyenda, el jugador de fútbol responde: "Grabando ... ¿Quién patea la respuesta de esa pregunta?", publicó el brasileño.



Durante las conversaciones, Neymar le contó a Sabrina cómo fue la adaptación a la ciudad ya la lengua: "Me fui preparando, hice clases de catalán y español antes de llegar aquí", contó el crack del Barcelona.