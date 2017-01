Neymar sí que sabe recibir el Año Nuevo. La estrella del FC Barcelona recibió el 2017 en una zona playera de Brasil y lo hizo nada menos que con Bruna Marquezine, su ex pareja con quien últimamente se le ha vuelto a ver en actitudes cariñosas.



Los fanáticos de Neymar volvieron tendencia un video donde se le ve junto a su ex pareja bailando y disfrutando de las celebraciones de Año Nuevo y según la web Sport ambas figuras brasileñas habrían retomado su relación sentimental.



Según la prensa brasileña la ultima relación formal de Neymar fue Bruna Marquezine, pues desde su ruptura no se le ha visto al jugador del FC Barcelona en ninguna otra relación sentimental. Pero estos últimos meses 'Ney' ha estado junto a Bruna en las últimas semanas y fue captado junto a la actriz en una fiesta de disfraces y se supo que ambos quemaron el 'año viejo' en su casa de Mangaratiba (valorizada en seis millones de euros) en Sao Paulo.



Pra que droga se meu vício em ver esse vídeo tá bem maior... NÃO ESTOU SABENDO LIDAR COM ELES DANÇANDO VAI TOMA SUA GOSTOSA 😍😍😍😍 Un vídeo publicado por Bruna Marquezine e Neymar Jr ❤ (@mundobrumar) el 1 de Ene de 2017 a la(s) 7:41 PST

Las imágenes de Neymar y Bruna han causado mucha expectación en Brasil y los fanáticos esperan que ambos personajes puedan confirmar su regreso. El delantero brasileño y la modelo tuvieron una relación desde el 2012 hasta el 2014 y pasaron varios meses sin verse tras su ruptura pero tras el triunfo de la Canarinha en los Juegos Olímpicos Río 2016 volvieron a tener un encuentro.