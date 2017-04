Neymar: Mira lo que dijo sobre la nueva remontada ante la Juventus [VIDEO]  

Neymar, la estrella de Barcelona, vuelve a ser el abanderado de la remontada. Así lo demostró al Canal Esporte Interativo, durante una entrevista donde se tocó el difícil duelo ante Juventus por la Champions League.



Neymar está seguro en ganarle el protagonismo al niño mimado de Juventus, Paulo Dybala. “El otro día mi padre me comentó una cosa, que me ha quedado en la cabeza y que creo que es verdad. Delante podemos tener un equipo diferente, pero el Barcelona es el mismo. Y lo podemos hacer. Ya lo hicimos una vez y lo podemos hacer una segunda vez", desveló.



Para Neymar cree saber cual es la llave para que Barcelona abra la puerta de la Juventus. "Tenemos que darlo todo al máximo. Si todo sale bien, va a ocurrir otra remontada. Yo creo en el equipo y en nuestro potencial. Está todo perdido, así que no tenemos nada que perder y todo para ganar. Tenemos que entrar en el campo y hacer nuestro trabajo", agregó el brasileño.



Neymar sabe además que Juventus no se parece en nada a PSG, su última hazaña de Barcleona. "Es muy difícil, principalmente cuando hay un marcador amplio en contra. La Juve es un gran equipo, bien estructurado por lo que tenemos que correr el doble. Lo único que se parece al PSG es que tenemos un 1% de posibilidades de pasar y el 99% restante es correr, tener fe y si Dios quiere, los goles van a llegar”, deseó finalmente.