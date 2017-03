Neymar: Mira la jugada donde se volvió imparable para Uruguay [VIDEO] 

Neymar ha vuelto a hacer de las suyas y no le importa el lugar, ni el rival. El '10' de la selección de Brasil fue la pesadilla de toda la zaga de Uruguay que parecía no poder detenerlo cada vez que arrancaba con la pelota en el estadio Centenario, por la fecha 13 de las Eliminatorias Rusia 2018.



Neymar, capitán de selección de Brasil, sabía que sumar tres puntos en Montenvideo son cruciales para poder sellar la clasificación del Scracth en esta fecha doble de Eliminatorias Rusia 2018 y por eso revivió esa magia con la que jugó en la famosa remontada de Barcelona ante PSG.



Neymar 'encendió la moto' apenas en el minuto 3 del primer tiempo y llevó la primera jugada de peligro en el arco de Martín Silva, cuando desde su campo hilvanó un ataque dejando de lado a cuatro jugadores para finalmente sacar un pase que no pudo concretarse en el primero para la 'Verdeamarilla'.



Uruguay anotaría el primer tanto tras un penal que anotó Edison Cavani a los 9 minutos y el empate de la selección de Brasil llegaría a los 19 tras una gran definición de Paulinho.