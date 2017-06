Neymar: Con esta modelo olvida su ruptura con Bruna Marquezine [VIDEO] 

A Neymar no le duró mucho la pena. La estrella de Barcelona, que hace unos días confirmó su ruptura sentimental con Bruna Marquezine, hoy es relacionado con una nueva modelo quien hoy sería el 'paño de lágrimas' del futbolista.



Aunque las versiones decían Neymar había propuesto matrimonio a Bruna Marquezine y esta desechó la posibilidad para seguir su carrera de actuación en los Estados Unidos y no en Barcelona junto a su novio.



Entonces los rumores de una nueva conquista de Neymar, no se hicieron esperar. El programa "Focalizando" de la televisión brasileña comentaron que el delantero del Barcelona fue visto el 21 de junio, en una discoteca Sao Paulo, Villa Mix, junto a la modelo brasileña, Caroline Caputo.

Por su lado el portal de Terra (Brasil) asegura que la nueva amiga de Neymar, Caroline Caputo, es una modelo de 23 años nacida en Salvador de Bahía y una de las más cotizadas en la agencia Ford Models. Con casi metro y ochenta centímetros es la cara de marcas como Coca-Cola.