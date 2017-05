Neymar: Por este motivo amenazó con marcharse de Barcelona [VIDEO]

La discusión entre Neymar y Carlos Unzué, asistente técnico de Luis Enrrique en Barcelona ha traído mucha cola, hasta el punto de Mundo Deportivo dio a conocer a detalle las frases que se dijeron en medio del pleito de ambos personajes que terminó en una advertencia del brasileño a todos en el club.



Neymar explotó en ira cuando el asistente de Barcelona le señaló que no se esforzaba en los entrenamientos y que todo era producto de sus 'escapaditas' y le vaticinó que si seguía por esos pasos terminaría como Ronaldinho, así lo señala también diario Marca en su edición matutina.



La comparación con el ex ídolo de Barcelona le pareció insultante a Neymar quien no pudo disimular su enfado a tal punto que Luis Suárez y Lionel Messi se acercaron hasta ambos para evitar que la discusión se salga de proporción.



Pero Neymar estaba fuera de sus cabales y al no poder hacer nada contra su superior lanzó la frase para que todos la oyeran: “si él se queda, yo me voy”, como para aclararle ala directiva que si Unzué no se marcha junto a Luis Enrique podría dejar España un rumor que corrió como pólvora en la Ciutat Esportiva y hasta los oídos de los directivos de Barcelona que tomaron este berrinche como un chiquillada del brasileño.