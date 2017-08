Neymar, odio y olvido en Barcelona: Quemaron su camiseta y lo borraron de tiendas y carteles [FOTOS y VIDEO]

Neymar pasó de ser amado a rechazado. Los hinchas del Barcelona no quieren verlo ni en pintura. Para ellos, el jugador brasileño "traicionó" al club al preferir el dinero por los títulos. Pues, como se sabe, fichará por el PSG de Francia. Las reacciones, por supuesto no se hicieron esperar en tienda culé. ¡Todo lo que ocasiona el dinero!



El último miércoles, Barcelona comunicó que Neymar no continuará en el plantel azulgrana. Tras esto, 'Ney' se acercó a los entrenamientos para despedirse de sus compañeros, sobre todo de sus mejores amigos con quienes formó la delantera más temida de todo Europa: La 'MSN' (Messi, Suárez y Neymar).



PSG pagó 222 millones de euros a Barcelona para tener en sus filas a Neymar. Con esto, el brasileño se convirtió en el futbolista más caro de toda la historia del fútbol, generando todo tipo de reacciones a lo largo y ancho del mundo. En España, por ejemplo, algunos diarios dieron con palo al crack. "Paga y vete", puso AS. "¡Hasta nunca!", se lee en Sport.

Pero fueron los hinchas de Barcelona los que desataron toda su furia con el caso Neymar. En redes sociales empezaron a circular videos donde queman la camiseta número "11" que dejó el futbolista. Sin duda recibió todo el rechazo por su decisión de abandonar a los culés.



Barcelona también también hizo lo suyo. La institución sacó la imagen de Neymar que estaba en el Estadio Camp Nou. En ella aparecía junto a Lionel Messi, Luis Suárez, entre otros.



Y no fue lo único que hizo el club con Neymar. También retiraron las camisetas del brasileño que vendían en su tienda oficial a 150 euros. Los azulgranas lo borraron de todos lados. Se acabó el amor de un momento a otro.



Incluso hay quienes comparan el caso de Neymar con el de Luis Figo, quien dejó "por dinero" el Barcelona para fichar por Real Madrid, su clásico rival en España. ¿Qué opinas de todo esto?