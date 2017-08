El delantero brasileño Neymar, considerado ahora el jugador más caro de la historia del fútbol, fue presentado oficialmente por el PSG en conferencia de prensa, este viernes en el Parque de los Príncipes. La llegada del 'crack carioca' fue anunciada el jueves en redes sociales.



"Quiero algo más grande, un reto mayor", dijo Neymar recién llegado a París por "la ambición de este club, muy parecida a la mía". En medio de la polémica, el brasileño dejó el Barcelona por la oferta económica de 222 millones de euros que le ofreció el cuadro francés.



"Esa ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida. Me encontraba muy bien en Barcelona, en la ciudad, en el club, fue un momento lleno de tensión, de reflexionar sobre lo que debía hacer con mi vida. Dejo muchos amigos detrás, pero el fútbol es eso, nuestra vida pasa muy rápido", agregó sobre su salida del elenco español.

"En ningún momento, yo no he faltado el respeto al club o a los seguidores" del Barcelona, explicó, mientras que su marcha es vista como una traición por algunos seguidores azulgranas.



"Tengo mucha hambre de fútbol. Siempre quiero jugar, es lo que más me gusta en esta vida. Así que sí, estoy listo para comenzar. Si puede ser, mañana", indicó Neymar.



Es importante mencionar que Neymar será presentado ante el público el sábado antes del duelo que disputará su nuevo equipo en la primera fecha de la Ligue 1.