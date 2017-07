Neymar al PSG: 5 razones por las que aceptó dejar Barcelona para jugar en Francia

La novela Neymar-PSG continúa, y es que hoy el diario francés "L'Équipe" afirmó que el brasileño aceptó la oferta del club parisino para dejar el Barcelona. Esta situación nos lleva a preguntarnos ¿por qué abandonaría a los culés si todo le va bien? ¿Es cuestión de dinero? ¿Solo quiere cambiar de aires? ¿Quién está detrás de todo esto? Aquí te contamos 5 posibles razones de esta decisión.



Negocio redondo para el padre



Como se sabe, el padre de Neymar es también su agente, el encargado de cerrar cualquier tipo de negociación. Pero hay un pequeño gran detalle que lo caracteriza en el mundo del fútbol: su ambición. Se dice que para poner una firma, el brasileño pide algunos lujos exclusivamente para su persona. Todo esto fuera de lo pactado para su hijo.



Si se llega a concretar lo de Neymar al PSG, el club de París tendrá que pagar una cláusula de 222 millones de euros que, 40 de ellos irían al bolsillo del señor Neymar Jr. ¿Estará pidiendo alguna excentricidad fuera del contrato a los jeques del cuadro francés?



Un club con amigos de la selección de Brasil



Dani Alves, reciente fichaje del PSG, es uno de los jugadores que estaría influenciando en la decisión de Neymar. El lateral fue su compañero en el Barcelona y hoy comparten camerino en la selección de Brasil. Y ojo, no serán los únicos brasileños en el equipo.



Marquinhos, Thiago Silva y Lucas Moura, también pertenecen a la plantilla oficial del PSG. Será como tener de colegas a toda la columna vertebral de la selección de Brasil. Así todo será más fácil para Neymar.



Figura indiscutible de PSG



Neymar sería el número 1 del PSG, la figura indiscutible. Todas las cámaras lo seguirían. Será noticia por cada movimiento que haga dentro y fuera de las canchas de fútbol. Será el más buscado. Los rivales lo analizarán. Otros querrán hacer noticia criticándolo. Sus movimientos serán registrados en todo momento.



Neymar en el PSG será portada de los diarios todos los fines de semana. Le dará brillo a un equipo que ha intentado en los últimos años ganar la Champions League.



Importante imagen para Francia



La liga de Francia ha evolucionado en los últimos años. Sus equipos han realizado descomunales fichajes para estar en lo más alto del fútbol europeo. De hecho, PSG y Mónaco llegaron hasta instancias finales en la última edición de la Champions League. Y con la llegada de Neymar a París, serán vistos de otra manera.



La presencia del brasileño en Francia llamará la atención de muchos hinchas en todo el mundo, quienes se sumarán a alguna transmisión para verlo jugar. Esto también sumaría a la candidatura que está haciendo París para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2024. Buen negocio por donde se le vea.



El Balón de Oro de los próximos años



Si bien Neymar ha sido candidato en los últimos años al Balón de Oro, no ha podido con la sombra de Lionel Mesi y Cristiano Ronaldo, ganadores de las últimas 9 ediciones. El tercer nominado parece ser un premio consuelo. En Barcelona, el argentino termina opacando al resto de jugadores por más cracks que sean ('Ney', Luis Suárez, Iniesta).



Entonces, no sería descabellado pensar que Neymar en PSG podría hacer su propia historia al mando de un equipo donde será la máxima estrella (a diferencia de Barcelona). ¿Podrá ganar en otro club el Balón de Oro a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo? El tiempo lo dirá.