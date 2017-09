Neymar: Esta fue su reacción en Instagram contra Edinson Cavani [VIDEO]  

La bomba está a punto de estallar en París. Neymar, parece no detenerse en su intento por ser el referente de PSGa toda costa, incluso sacrificando la buena relación con el goleador del equipo, el uruguayo Edinson Cavani, quien no está dispuesto perder terreno en su casa.



Neymar al parece no le perdona a Edinson Cavani que le negara la posibilidad de patear un penal el pasado fin de semana ante el Lyon por la Ligue 1. Pero ambos jugadores de PSG mostraron además un nuevo roce a la hora de disputar un tiro libre en la que Dani Alves demostró que ejecutarán un 'argolla' contra el 'Gladiador' uruguayo.



El fastidio de Neymar no se hizo esperar en la redes sociales, pues publicó en su cuenta de Instagram un fotografía del triunfo de PSG ante Lyon en la que solo aparecen el brasileño junto a Kilian Mbappe y Edinson Cavani, nunca aparece en la foto.



"Gran victoria hoy"

"Gran victoria hoy", compartió Neymar en su cuenta de Instagram para acompañar la fotografía de la segunda celebración. Un mensaje que podría apuntar a su enojo con el uruguayo. Así también lo entendieron los fanáticos que comentaron el posteo.



Para empeorar la relación entre amanas figuras de PSG algunos medios locales confirmaron que Neymar dejó de seguir a Edinson Cavani en las redes sociales y los usuarios de twitter opinaron al respecto: "Neymar dio 'unfollow' a Cavani, quiere ganar el Balón de Oro, pero se comporta como un niño de 13 años".



Asimismo, se conoció que el brasileño se retiró enojado del campo de juego y abandonó el estadio rápidamente, a pesar de la victoria por 2-0 que consiguieron en la sexta fecha de la Ligue 1.