Neymar sorprende a Barcelona con esta denuncia [VIDEO] 

Neymar no perdona un euro. La polémica estrella del PSG ha decidido enjuiciar a Barcelona por una millonaria prima que no le fue abonada a su cuenta bancaria, pese a que el brasileño no cumplió con el contrato de 5 años firmado con el cuadro catalán sobre el final del 2016.



Neymar debía recibir los 26 millones de euros en julio de este año y ha sido el padre del jugador quien ha decidido emprender la acción legal contra Barcelona ante la FIFA, asegura una fuente en el matutino brasileño 'Globoesporte'.



El departamento legal de Barcelona, al parecer no pretende pagar los 26 millones Neymar por no haber cumplido su contrato y marcharse al PSG y planea darle solo una parte proporcional



Neymar complicaría de este modo más la llegada del transfer al PSG, pues Barcelona desea dejar cubiertos estos detalles antes de enviar la carta pase del jugador a la FIFA, motivo por el cual aún no puede debutar en la liga francesa frente al Guingamp.