Neymar tiró barro a la directiva de Barcelona [VIDEO] 

Neymar, la nueva estrella de PSG, que el pasado domingo hizo delirar a los hinchas franceses con fintas y goles en el 'Parque de los Príncipes', ha decidido hablar por primera vez de su salida de Barcelona.



Trasla victoria del PSG, Neymar aprovechó los micrófonos de Deportes Cuatro, para enviarle una mensaje a su ex jefes: "Estoy muy triste con la directiva del Barcelona", dijo tajante el también capitán de la selección brasileña



Neymar que fue llevado a PSG luego de pagar 261 millones de dólares a Barcelona prosiguió con su discurso. "Pasé cuatro años allí y fui muy feliz. Al principio, fui muy feliz. Pasé cuatro hermosos años y me fui feliz, pero con ellos (la dirección del Barcelona), no".



El trato entre la directiva de Barcelona y Neymar al parecer fue más accidentado de lo que se sabía. "Para mí -agregó el brasileño- no son la gente que debería estar dirigiendo al Barça, que se merece mucho más y todo el mundo lo sabe", dijo la figura del PSG.



Sabedor de los últimos resultados de Barcelona tras su salida , Neymar le envió buenos deseos a sus compañeros. "Espero que las cosas mejoren para el Barça y que vuelva a ser un equipo capaz de rivalizar con los demás", agregó el exazulgrana.