Neymar tuvo 'remember' con Bruna Marquezine en discoteca [VIDEO]

Neymar, delantero de Barcelona, parece que todavía no ha superado el final de su relación con la actriz Bruna Marquezine. La pareja que hace unos días anunció su separación volvió a encontrarse en una discoteca de Brasil, según informó el diario inglés 'Daily Mail' que detalló los pormenores de este casual encuentro.



Neymar quien no parecía afectado cuando anunció su nueva ruptura con Bruna Marquezine, al parecer aún desea seguir recibiendo el cariño de la actriz, pues fue el delantero de Barcelona quien buscó a cercarse a su ex cuando la vio llegar a la discoteca donde estaba junto a unos amigos.



La estrella de Barcelona, Neymar, en un primer momentos solo consiguió rechazo de parte de Bruna Marquezine, quien se veía incomoda con la situación, pese al acercamiento que propició un amigo común de la pareja.



Bruna Marquezine aceptó bailar con Neymar y pese al esfuerzo que tuvieron para comunicarse y algunos gestos de desconcierto. Los años de relación, la química entre ambos pasó mucho más y según las imágenes publicadas por 'Daily Mail', la noche se volvió más cariñosa entre ambas figuras.