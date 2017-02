Novak Djokovic: Así lo 'guapeó' su mujer mientras usaba Facebook Live [VIDEO] 

Novak Djokovic una de las estrellas más carismáticas del ATP fue víctima de la tecnología, pues el mundo se enteró públicamente como su esposa, la economista, Jelena Ristic, le llamó seriamente la atención por su falta de modales después de dos años de casados. El jugador se olvidó de apagar la trasmisión que hacía en Facebook Live durante uno de sus entrenamientos en su cuenta oficial.



Novak Djokovic, grababa una de sus sesiones de entrenamientos, sin embargo, en los últimos segundos del video, se produjo una situación un tanto extraña e incómoda, ya que la esposa de ‘Nole’ lo reprendió por un detalle que pocos se habían dado cuenta.



Al finalizar su agotadora práctica, Novak Djokovic, quiso hablarle a sus fans de Facebook directamente y se acercó a la cámara que sujetaba su esposa Jelena, "Gracias a todos por mirar, espero que lo hayan disfrutado", comentó el serbio, y acto seguido se detuvo para quitarle el celular de la mano a su esposa: "No. Me gusta acercarme a la cámara para que me sientan más íntimo, más amigable", bromeó.



Cuando el ex número uno del ATP pensaba seguir, Jelena le quitó el celular y le preguntó: "¿Dónde están tus modales, eh?", y lo aleccionó: "Gracias, amor, gracias. ¿No es la forma correcta de decirlo?", lo que olvidaron ambos fue apretar el botón de ‘Stop’.