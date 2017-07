Novak Djokovic no solo lanza 'aces' en la cancha, sino también fuera de ella. El tenista serbio avanzó a cuartos de final del torneo de Wimbledon, pero lanzó golpes directos a los organizadores del prestigioso certamen sobre césped que se juega en Londres. Lo hizo tras superar 6-2, 7-6 (7-5) y 6-4 al francés Adrian Mannarino.



"Le dije al juez de silla que había un agujero en la mitad de pista, en la línea del servicio. Me solicitó que se lo enseñara y cuando lo vio no se mostró muy contento . Honestamente, las pistas no están bien este año y muchos jugadores opinan lo mismo que yo", puntualizó Novak Djokovic quien no dejó de mostrar su fastidio.

Durante el partido hubo otro problema para Novak Djokovic ya que mostró molestias en un hombro y debió ser atendido. Para colmo, su duelo debió jugarse ayer, pero se pospuso para hoy debido a la larga duración del partido de Rafael Nadal. "Ayer fue un día muy largo. Por suerte hoy nos pusieron en la Central y no hemos tenido que estar pendientes de la lluvia", dijo.

Nole Nole debió ser atendido, pero pudo continuar su partido de octavos de final.

Novak Djokovic volvió a enojarse cuando se enteró que su partido de hoy ante el checo Tomas Berdych por cuartos de final, será en la cancha 1 y no en la cancha central que puede sobrellevar una lluvia. Parece que Wimbledon no lo respeta.