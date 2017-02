Odebrecht: Jessica Tejada y otros deportistas peruanos condenados a prisión [FOTOS]

La ex voleibolista Jessica Tejada fue acusada y detenida por el caso de corrupción de la empresa de brasileña Odebrecht. Aquí un repaso de los deportistas peruanos que fueron condenados a prisión.



Mario 'Machito' Gómez: El ex jugador de Sport Boys fue sindicado culpable por el homicidio de Gloria Prieto (2002). Luego fue involucrado en otro caso de intento de asesinato tras disparar un joven de 17 años. Estuvo varios meses en prisión.



Mario Broncano: Ex boxeador de los años 80 estuvo en prisión en más de una decena de veces por delitos contra la propiedad privada, comercialización y consumo de drogas. Su última condena fue de 9 años por asalto con arma blanca (2012).



Juan 'Chiquito' Flores: El ex arquero de Universitario tiene dos condenas a prisión suspendida tras ser declarado culpable del delito de delito de lesiones graves (tres años y seis meses) y contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica en agravio del estado.



Juan Carlos 'Pato' Cabanillas: En el 2006 el ex futbolista fue recluido en la cárcel (penal San Jorge) por unos meses tras atropellar en estado de ebriedad a Jimmy Velásquez Silva. Luego salió en libertad tras un acuerdo extrajudicial con los familiares de la víctima.



César Ccahuantico: El ex futbolista fue hallado culpable por delito de asalto en perjuicio de la sede institucional de Cienciano del Cuzco (2008). Ccahuantico fue condenado a ocho años de prisión tras demostrarse su complicidad en el robo.



Héctor Chumpitaz: El ídolo y ex futbolista peruano fue sentenciado a dos años de prisión suspendida por recibir dinero del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos (2005) y privado de su libertad en condición domiciliaria. En el 2005 la Corte Suprema, declaró nula la sentencia.