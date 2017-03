ONU suspende partido de fútbol mixto en Argelia por amenazas de insultos machistas

La organización no gubernamental argelina "Mujeres en Comunicación", sostenida por la ONU, decidió suspender el partido de fútbol mixto que tenía previsto organizar para fomentar la igualdad de género después de que las jugadoras fueran amenazadas y gravemente insultadas en las redes sociales.



En declaraciones al diario digital local "Tout Sur Algérie", Maya Azzegagh, directora de la ONG, la decisión se adoptó después de que surgiera una catarata de comentarios injuriosos en Facebook, donde se tildaba a las mujeres de prostitutas.



"Ante esta situación, el entrenador del club decidió que lo más conveniente era suspender el partido. Había una enorme violencia en los comentarios", argumentó.



Azzegagh precisó, no obstante, que el proyecto no se ha desestimado y que se busca otro equipo y otro estadio para seguir adelante con un evento que pretende visibilizar el problema de la discriminación de la mujer y el machismo en el deporte.



El encuentro estaba fijado para el próximo sábado en el estadio Krim Belkacem e iba a enfrentar al equipo femenino Akbu, procedente de la ciudad oriental de Bejaia, en la Cabilia, y el masculino Alger Centre. EFE