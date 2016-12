El púgil mexicano Orlando 'Siri' Salido protagonizó 'verdaderas guerras' en los rings de boxeo y hasta cuenta con una victoria sobre la estrella en ascenso Vasyl Lomachenko. Pese a tales pergaminos, mientras espera una revancha con el ucraniano, el mexicano trabaja como taxista con la aplicación Uber.



En declaraciones brindadas a 'Los Ángeles Times', 'Siri' Salido reveló que se dedica a brindar el servicio de taxi mediante Uber porque la gusta mantenerse ocupado y obtener algo de dinero extra.



Orlando Salido contó que no necesita del dinero de chofer para vivir, solo le gusta manejar cuando le dan ganas. "Muchos pasajeros ni me conocen, otros sí me reconocen y se sorprenden", dijo 'El Siri'.

El mexicano es conocido por las duras batallas que libró en su carrera. Su enfrentamiento contra Francisco 'El Bandido' Vargas ha sido considerado uno de los mejores del 2016.



El 2014 Orlando Salido también tuvo una épica batalla con el tailandés Terdsak Kokietgym, además, de su victoria sobre 'Hi-tech' Lomachenko.



'Siri' Salido ahora planea recibir un pago de medio millón dólares por la revancha con el ucraniano, quien actualmente es campeón superpluma de la OMB.