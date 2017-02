Pablo Bengoechea:"Hay chicos que solo se conforman con hacer dos buenos partidos" [VIDEO]

Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, aún mastica el sabor amargo de lo que fue el empate del domingo ante Deportivo Municipal y la emprendió contra los jugadores más jóvenes a quienes les envió un mensaje claro y una advertencia. El estratega uruguayo advirtió la desconcentración defensiva en el gol edil.



Si hay algo que le disguste más a Pablo Bengoechea, es que se desperdicie el talento, "Lamentablemente estoy cansado de ver chicos con muchas condiciones que no las aprovechan y muchas veces se conforman con jugar bien dos partidos. Así es que vamos a tratar de que eso no ocurra", comentó refiriéndose a la poca concentración de los suyos antes del final del partido.



El técnico de Alianza Lima, tiene claro cual es la receta para los males victorianos. "No cuidamos bien la pelota en esos últimos minutos. Nos faltó cerrar el partido", dijo Pablo Bengoechea.



Pero la bronca no se le va al uruguayo que toda la semana hizo trabajos de pelota parada. "Llegamos tarde un segundo y nos convirtieron. Hay que trabajar más", dijo.