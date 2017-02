Pablo Escobar y la tarjeta amarilla más rápida de la historia del fútbol [VIDEO]

Todos los días se rompen récords en el fútbol mundial. Esta vez pasó en la Copa Libertadores en el choque entre The Strongest y Unión Española por la tercera fase del torneo internacional. Pablo Escobar recibió la tarjeta amarilla más rápida de la historia ¡a los 4 segundos de iniciado el partido!



Sí. El mediocampista de The Strongest, Pablo Escobar, pensó que nadie vería su agresión (y mucho menos que lo amonestarían) y perdió los papeles cuando el árbitro del partido, el colombiano Wilmar Roldán, paró las acciones segundos después de haber pitado el arranque del choque por la Copa Libertadores.



Todo pasó porque Pablo Escobar le aplicó un golpe a Pablo Galdames, en el rostro, mientras la pelota se encontraba en otra posición del campo. Así, el boliviano de The Strongest rompió el récord de la tarjeta amarilla más rápida de la historia (o al menos de lo hay registro).



Y hasta lo superó a David Luiz, que había sido amonestado a los 12 segundos por jalar a Sergio Agüero, en un partido por cuartos de final de la Champions League entre PSG y Manchester City.