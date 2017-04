Paolo Guerrero y la verdad de su agresión a un hincha del Hamburgo en el 2010 ¿Qué pasó? [VIDEO]

El delantero peruano Paolo Guerrero concedió una entrevista a un medio brasileño en el que reveló algunos detalles de su carrera como futbolista. Un hecho que lo marcó, sin dudas, fue la agresión que le propinó a un hincha del Hamburgo, en el 2010.

Paolo Guerrero terminaba de disputar el duelo del Hamburgo con el Hannover. El marcador fue un empate sin goles. Sin embargo, la hinchada no estuvo de acuerdo con el desempeño del Depredador.

Habían pasado 8 meses desde Paolo Guerrero no pisaba una cancha de fútbol. La calentura del momento hizo que el jugador desfogara toda su furia contra un hincha que lo insultó.

7 años después, Paolo Guerrero ya con más años y experiencia en su haber, reflexiona sobre lo que realmente sucedió en aquel reprochable hecho.

"Sobre el botellazo, el tipo me maldijo, era un chico racista. Me había lesionado la rodilla y tenía ocho meses sin jugar. Entre tan solo 10 minutos, porque era el segundo juego después de la lesión. Una persona me comenzó a insultar, porque era de color. Me maldecía mucho, y yo estaba muy enojado, luego hice eso(Lanzar la botella)", dijo Paolo Guerrero al diario "Globoesporte".



Recordemos que en diversas oportunidades el temperamente le ha pasado la factura a Paolo Guerrero. Varias veces ha visto la tarjeta roja por actitudes agresivas contra sus rivales en el campo.