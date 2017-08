Paolo Guerrero al Borussia Dortmund: Cuadro alemán mandará propuesta formal [VIDEO]

Paolo Guerrero podría dejar el Flamengo de Brasil, tal y como lo contó el periodista Fabio Azevedo de Fox Sports Brasil. Se trata del Borussia Dortmund de la Bundesliga, quienes buscan fichar al delantero de la selección peruana.



Como se sabe, Paolo Guerrero tiene contrato con Flamengo hasta mediados del 2018, la cual aún no ha renovado. Ante esto, el Borussia Dortmund hará llegar una propuesta formal para contar con los servicios de 'El Depredador'.



¿Por qué Paolo Guerrero aceptaría esta propuesta del Borussia Dortmund? Fabio Azevedo añadió que el futbolista pretende dejar el Flamengo tras el incidente que tuvo con un hincha en el aeropuerto de Río de Janeiro.



Todo esto, además, por el mal momento que pasa el 'Mengao' en el fútbol brasileño, donde no gana hace 4 partidos desencadenando la salida del técnico Zé Ricardo. Se dice que su reemplazante sería el colombiano Reinaldo Rueda.



Paolo Guerrero no tendría problemas en fichar por Borussia Dortmund, ya que jugó más de 10 años en el fútbol alemán (Bayern Munich y Hamburgo). ¿Se dará el pase? El tiempo lo dirá.