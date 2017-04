Paolo Guerrero: Así criticó Percy Olivares su liderazgo en la selección peruana [VIDEO]

A Paolo Guerrero no se le toca ni con el pétalo de una rosa, piensan algunos. Percy Olivares, ex jugador de la selección peruana, no es uno de ellos y no tuvo reparos para cuestionar la falta de liderazgo del delantero del Falmengo dentro del plantel que hoy pelea por un boleto en las Eliminatorias Rusia 2018.



Paolo Guerrero, debería ser la figura sobre la que se sostenga la selección peruana, pero el popular 'Zancudo' piensa distinto. “Para mí la palabra líder significa mucho. Creo que hay diferentes tipos de líderes. Lo que creo de Paolo, es que debe ser el centro delantero más importante de los últimos años en el Perú, pero no es natural en él ser líder”, dijo el ex seleccionado.



Pero si fue polémico criticando a Paolo Guerrero, Percy Olivares, también cuestionó las posibilidades de la selección peruana en las Eliminatorias a Rusia 2018. “Será medio mezquino lo que digo pero soy realista. Lo digo porque nosotros no hemos trabajado para estar en un Mundial, así que si nosotros ganamos un cupo para ir, qué bueno porque las dos cosas son válidas y por todo el Perú. Pero si somos realistas y honestos, no merecemos ir al Mundial”, agregó.



El ex futbolista, por el contrario manifestó su apoyo para que Jefferson Farfán, vuelva a la selección peruana, "Para mí es aquel futbolista diferente en cualquier armado, así lo he considerado siempre. Lo fue desde que comenzó a jugar al fútbol hasta ahora, con todo lo que pasa alrededor de él. De repente está jugando más o menos, pero Jefferson es peligroso en todo momento", añadió.