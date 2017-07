Paolo Guerrero: Defensa de Corinthians le hizo 'sombrero' y así reaccionó el 'Depredador' [VIDEO]

Paolo Guerrero enfrentó a su ex equipo, Corinthians, por la fecha 17 del Brasileirao en el Arena Do Corinthians. El peruano fue víctima de una lujosa jugada por parte del defensa Fágner. ¡No te pierdas este video!



Esto pasó en el minuto 8 de la primera parte, cuando Flamengo y Corinthians igualaban 0-0. Paolo Guerrero fue con todo a quitar la pelota a Fágner y terminó siendo humillado en campo contrario. El hincha local celebró esta acción.



Fágner le aplicó un 'sombrero' a Paolo Guerrero provocando que el delantero de Flamengo le aplique un empujón ante la atenta mirada del árbitro del encuentro.



Menos mal que no le mostró la tarjeta a Paolo Guerrero por su reacción. Igual, el 'Depredador' quedó 'picón' por la jugada en el Arena Do Corinthians.