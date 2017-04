¿Paolo Guerrero pudo llegar a River Plate? Esto confesó Enzo Francescoli [VIDEO]

Metió dos goles en el clásico y todos hablan de él. No de Messi, sino de Paolo Guerrero, que clasificó al Flamengo a la final del Campeonato Carioca con su doblete al Botafogo. Recibe elogios de todas partes, incluso de grandes excracks como el uruguayo Enzo Francescoli.



El ahora mánager deportivo del River Plate de Argentina confesó que los ‘Millonarios’ intentaron fichar a Paolo Guerrero.



“Es un genio. En un momento me hubiera gustado traer a Paolo Guerrero. Es un jugador caro para el fútbol argentino. En un principio cuando llegamos a River, estaba complicado económicamente y nunca pudimos. Pero es del tipo de atacante que me gusta. No solo con potencia, tiene una clase enorme, gran definidor. Me gusta mucho”, señaló el ‘Príncipe’ al programa ‘Pasión por el fútbol’ de Latina.

El portal brasileño ‘Esporte Interativo’ fue más allá e igualó a Paolo Guerrero con Messi. “Dos goles en clásico. Deciden el juego. Temidos por el rival. Juegan en dos de los mayores clubes del mundo. Tienen que respetar esa dupla”, señaló la web, con una gráfica en la que aparecen los dos goleadores.