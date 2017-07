Paolo Guerrero pudo darle victoria a Flamengo: Mira lo que falló ante Corinthians [VIDEO]

Flamengo no pudo remontar el marcador a Corinthians por la fecha 17 del Brasileirao en condición de visita. El protagonista de esta jugada fue Paolo Guerrero, quien tuvo en sus pies el 2-1 para el 'Mengao'. ¡Mira el video!



Esto ocurrió en el minuto 61 del segundo tiempo. El mediocampista Diego metió una gran pase para Paolo Guerrero, pero el peruano no pudo convertir para el Flamengo en el Arena Corinthians.



Paolo Guerrero logra ganar la espalda a uno de los defensores del cuadro rival, estira el píe y no conecta con precisión. Tenía todo el arco a disposición para poner el 2-1.



Flamengo y Corinthians terminaron empatando 1-1 por la fecha 17 del Barsileirao. Jo marcó para el 'Timao', mientras que Réver hizo lo suyo para el 'Mengao'.