¿Paolo Guerrero tiene secretos para encarar a los arqueros? [VIDEO]

Es quien toma la bandera. Va hacia al frente y lidera nuestro ejército futbolístico. Es el máximo artillero histórico, pero ahora le agregó una nueva arma a su arsenal ofensivo. Paolo Guerrero se está convirtiendo en un especialista en pelota parada.



“Siempre he practicado tiros libres. De chico, mi papá siempre me enseñó a patear con las dos piernas y todo trabajo de definición. Acá en la Videna lo hago con ‘Ñol’ (Solano). Hoy en Flamengo soy el encargado de patearlos, pero hay que seguir mejorando”, contó Paolo Guerrero.



El ‘9’ no es egoísta y tampoco le niega la oportunidad de rematar a quien se lo pida. “No me gusta pelearme por la pelota con mis compañeros. Si alguien viene y me la pide, porque se tiene confianza, se la doy. Si tenemos suerte y entra, será lo mejor para la selección”, precisó Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero habló de la importancia de jugar en Arequipa para enfrentar a Ecuador

También explicó su táctica. “Trato de concentrarme, de estudiar a los arqueros y ver sus movimientos, porque algunos tratan de robarme unos pasos”, agregó Paolo Guerrero.



Él volverá a ser titular este martes ante Jamaica, en Arequipa, ya que el técnico Ricardo Gareca quiere probarlo con miras al choque en Quito ante Ecuador. “No me ha ido muy bien en altitud, pero trataré de adaptarme al cien por ciento para dar lo mejor”, concluyó Paolo Guerrero.