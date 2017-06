Paolo Guerrero habló de la importancia de jugar en Arequipa para enfrentar a Ecuador [VIDEO]

Los siguientes rivales de la selección peruana en las Eliminatorias Rusia 2018 serán Bolivia de local y Ecuador de visita. Como sabemos, Paolo Guerrero no podrá estar ante los 'altiplánicos' por acumulación de amarillas y recién podrá volver ante los ecuatorianos. Por ello el delantero resaltó la importancia del partido de este marte en Arequipa frente a Jamaica en amistoso FIFA.



Paolo Guerrero, que anotó un golazo de tiro libre el pasado jueves a Paraguay en Trujillo, contó por qué no ejecuta estos remates a menudo. "Siempre he practicado, solo que no me gusta pelearme con mis compañeros. Siempre me quitan la pelota", dijo el delantero en la Videna de San Luis.



Sobre el debut de los nuevos convocados (José Manzaneda, Alexander Succar) de Ricardo Gareca en el partido contra Paraguay, dijo: "Al principio un poco tímidos, no se soltaban para jugar. Pero conforme pasaron los minutos creo que mejoraron. Esperemos que se adapten rápido para contar con ellos para las Eliminatorias".



Asimismo, Paolo Guerrero habló de la importancia de jugar en Arequipa con miras al partido contra Ecuador. "Probaré el partido contra Jamaica en Arequipa para ver muchas cosas, es complicado para mí jugar en la altura. Trataré de adaptarme para estar al cien por ciento para enfrentar a Ecuador", concluyó.