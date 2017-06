Paolo Guerrero: A quién le dedica la canción 'A mala é falsa' en Flamengo [VIDEO] 

Paolo Guerrero, vuelve a reinventarse, el delantero de Flamengo que ayer anotó tres goles en la victoria 5-1 frente a Chapecoense por el Brasileirao, aprovechó este momento feliz para enviar un mensaje de despecho hasta Perú.



Paolo Guerrero, que hasta hace poco había dejado entrever que no le afectaba la relación entre su ex novia, Alondra García Miró, y el actor Christian Meier, pero parece que no es tan así. El 'Depredador' por anotar un 'Hat Trick' tiene derecho a escoger la música que se escuchará en el vestuario de su equipo y el delantero de Flamengo eligió este tema: A mala é Falsa (la maleta es falsa),



Paolo Guerrero, explicó que la canción 'A mala é falsa', es la canción que está de moda en Brasil y que además es una bachata del cantante Felipe Araujo, amigo suyo. Sin embargo fragmentos de la canción dice: "Usted no se dio cuenta, pero se enfrió

Se cayó en la rutina, usted descuidó. Sólo quería un poco de cariño".



Sin duda el corazón de Paolo Guerrero, parece que aún necesita aclarar los motivos de porque se terminó su relación con la modelo Alondra García Miró y superado el tema disfrutar la recuperación de sus capacidad goleadora en el Brasileirao y el ascenso de Flamengo que ya escaló hasta el puesto ocho del campeonato.