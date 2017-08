Paolo Guerrero recibiría esta oferta del fútbol español

Europa lo llama. A sus 33 años, Paolo Guerrero parece haber rejuvenecido futbolísticamente y por eso varios clubes del ‘Viejo Continente’ han comenzado a anotarlo en su lista de refuerzos como si se tratase casi de una joven promesa. Primero, el Borussia Dortmund y ahora es el Málaga que evalúa su contratación.

“Es una de las opciones que están siendo valoradas en un examen exhaustivo por parte del club de la Costa del Sol, que considera fundamental no fallar en el refuerzo del delantero”, señaló el diario español Marca sobre esta posible oferta a Paolo Guerrero.



Paolo Guerrero, que no ha renovado su contrato todavía con el Flamengo, que vence a fines de junio de 2018, podría estar dispuesto a volver a cruzar el ‘charco’, sobre todo después de algunas críticas y de haberse peleado con un hincha.



El cuadro malagueño es propiedad del jeque catarí Abdullah Al Thani y no tendría problemas en cubrir el costo y el salario de Paolo Guerrero, quien es el mejor pagado de Brasil.