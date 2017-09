Paolo Guerrero: Le pegaron una patada y le quedó terrible marca en abdomen [VIDEO]

Paolo Guerrero fue maltratado por los defensas rivales en el Flamengo vs Botafogo en partido válido por el Barsileirao. El atacante quedó con la marca de los botines en el cuerpo.



Paolo Guerrero recibió la pelota y optó por perfilarse de cara al arco. En ese momento el defensa de Botafogo, , le propinó una patada y el delantero peruano cayó al piso por el dolor, desatendiendo el curso de la pelota.



En un inicio se temió lo peor, una lesión muscular, pensando en el Perú vs. Argentina port Eliminatorias. No obstante, pese a la claridad de la agresión y las imágenes de la televisión, el árbitro del partido no cobró la falta.



Luego debido a que Paolo Guerrero quedó tendido en el campo de juego, se solicitó atención médica. En el trayecto se pudo apreciar la marca de la patada que recibió el atacante de Flamengo.



Al final del partido, Flamengo perdió 2-0 con Botafogo por el Brasileirao. Roger anotó un doblete para el equipo local.

Paolo Guerrero también recibió esta falta dentro del área, que no fue sancionada con penal en el Flamengo vs. Botafogo:

Paolo Guerrero: No le cobraron este penal en el Flamengo vs. Botafogo

