Paolo Guerrero presentó a su primogénito en Instagram: El parecido te sorprenderá

Paolo Guerrero pasa sus mejores días como futbolista. El delantero viene de marcar dos goles en la fecha doble de las Eliminatorias y es el máximo artillero del Flamengo, su club en Brasil. Igual, el 'Depredador' no deja de lado a su familia, sobre todo a sus hijos, a quienes extraña mucho.



Hace algunos días, Paolo Guerrero señaló a "Globosporte" que, no estar al lado de sus seres queridos "es lo más difícil del trabajo". "Cada vez que estoy alrededor de ellos (hijos), les doy el 100%. No estoy para nadie más", añadió el delantero.



A través de su cuenta oficial de Instagram, Paolo Guerrero publicó una tierna foto con su hijo mayor, Diego Enrique, con el que tiene un parecido increíble. ¡Como dos gotas de agua!



"Es una foto antigua, pero con mi hijo mayor no tenía ninguna postada, lo extraño mucho, es mi vida", escribió Paolo Guerrero sobre su primogénito.



Es una foto antigua, pero con mi hijo mayor no tenía ninguna postada, lo extraño mucho, es mi vida. #diegoenrique #saudades #amordepadre ❤️ Una publicación compartida de Paolo Guerrero (@guerrero9) el 6 de Abr de 2017 a la(s) 2:29 PDT