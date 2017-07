Paolo Guerrero: Programa español le dio estas chances de volver a Europa [VIDEO]

Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana y la figura más destacada de Flamengo vuelto a estar en boca de todos y el performance del 'Depredador' no ha pasado por los principales programas de Europa uno de ellos: 'El Chiringuito' de España.



Luego de convertirse en el héroe de Flamengo, con un gol de tiro libre, Paolo Guerrero, fue mencionado por un televidente del sintonizado programa sobre sus chances de regresar al fútbol del viejo continente .



La respuesta llegó en un exhaustivo análisis sobre Paolo Guerrero. "No creo, porque tiene 33 años. No lo parece, desde luego. Es un delantero que siempre me ha gustado. Y sigue demostrando que, con 33 años, se puede tener muchas ganas, se puede ser muy competitivo, se puede ser muy goleador, como lo está haciendo en el Flamengo", dijo Diego Plaza Casals, sobre el delantero de la selección peruana.



El conductor del programa no escatimó tampoco elogios para el jugador del Flamengo, pero volvió a hacer esta aclaración. "No creo (que vuelva a Europa), más aun siendo ídolo en Flamengo. Está haciendo olvidar a Claudio Pizarro en la selección peruana donde es figura", agregó.