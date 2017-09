Paraguay vs Uruguay: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro 'Guaraní' recibe este martes a los 'Charrúas' en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. El partido arrancará a las 7:00 p.m. por la señal de Movistar Deportes.



[Paraguay vs Uruguay: hora y canal del encuentro en el resto de países por Eliminatorias Rusia 2018]



Paraguay viene de un importante resultado: goleó 3-0 a Chile en Santiago y sumó 21 puntos, que le dieron la chance de buscar un lugar en el próximo mundial de Rusia 2018. Los paraguas están con el ánimo al tope para chocar con Uruguay por las Eliminatorias Rusia 2018.



Pero no será fácil ante un equipo que también necesita los 3 puntos para lograr un cupo para Rusia 2018. Uruguay es tercero en la tabla con 23 puntos, 2 más que Paraguay, por lo que ambos protagonizarán un decisivo encuentro en Asunción.



Uruguay llega este duelo con Paraguay luego de un 'pobre' partido con Argentina en Monetvideo (0-0). Los 'Charrúas' no ganan hace 4 partidos por Eliminatorias Rusia 2018 y su situación podría complicarse si no logran un triunfo en condición de visita.



Uno de los futbolistas que preocupó en Uruguay es Luis Suárez. El delantero de Barcelona había salido de una lesión y alineó ante Argentina, pero luego fue cambiado por una molestia. Sin embargo, el 'Pistolero' se recuperó y estará desde el arranque con Paraguay.

"Saldremos a buscar el triunfo. No nos queda otro camino", dijo el defensa y capitán guaraní Paulo Da Silva en la previa del Paraguay vs Uruguay por las Eliminatorias Rusia 2018 que se disputará en el Defensores del Chaco de Asunción.



En Uruguay, el profesor Óscar Washington Tabárez, sorprendió con sus declaraciones sobre su rival de este martes. "Paraguay no es Brasil, está por debajo de los demás", fue la polémica frase a los medios de comunicación.



Paraguay y Uruguay seguro disputarán un partidazo en busca del triunfo que los acomode mejor en la tabla de posiciones de las Eliminatorias. Ninguno puede pestañear, cualquier error podría costarles muy caro.