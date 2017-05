Paulo Dybala y el genial taco aéreo con Juventus en la Champions League [VIDEO]

Sin duda, el argentino Paulo Dybala es uno de los mejores futbolistas de la Juventus y el mundo. El atacante demostró toda su calidad ante AS Mónaco por las semifinales ida de Champions League que se juega en la cuidad de Mónaco, Francia.



Paulo Dybala recibió un pase por el sector derecho del campo y no tuvo mejor idea que limpiar la jugada con un taco aéreo (segundo 34 del video), logrando tocarla para Gonzalo Higuaín, que acompañó a su compatriota.



El '9' argentino la soltó para Dani Alves y el lateral avanzó hasta el área de AS Mónaco, metiendo un taco que descolocó a la defensa francesa, en el Stade Louis II de Mónaco.



Gonzalo Higuaín, con carrera desde atrás, apareció por el medio abriendo el pie para marcar el 1-0 parcial Juventus en las semifinales ida de Champions League.