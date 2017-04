Paulo Dybala: Por esta razón no piensa llevar la '10' de Del Piero en Juventus

El atacante de la Juventus, Paulo Dybala, se refirió a la leyenda de su actual club: Alessandro Del Piero. En una entrevista con la cadena deportiva 'Sky Sports', el argentino dejó en claro que no pedirá llevar la '10' del italiano por todo lo que significa.



Como se sabe, Paulo Dybala juega con la '21', que la usaron jugadores como Zinedine Zidane y Andrea Pirlo. Igual, más de uno se pregunta por qué no viste la '10' de Alessandro Del Piero. Esto respondió sobre el tema:



"Si el club un día dice que lo lleve lo haré, pero yo no daré el paso por respeto a la camiseta. Espero convertirme en un símbolo de la Juventus como Del Piero", explicó Paulo Dybala.



"Siempre he dicho que el número 21 es importante para la Juventus. Respeto mucho este número y quiero seguir llevándolo. El 10 sí que es muy difícil de tener", agregó.



Paulo Dybala lleva 40 goles y 16 asistencias en 86 partidos con la Juventus. ¿Algún día llevará la '10' del histórico Alessandro Del Piero? El tiempo lo dirá.