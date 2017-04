Pedro Gallese: Esta es su increíble atajada en la Liga MX [VIDEO] 

Pedro Gallese pone todo su esfuerzo, pero no alcanza. El golero peruano busca escapar junto a Veracruz de la última posición en la Liga MX con 108 puntos en el promedio ponderado. Pero ayer no pudo mejorar su situación, aunque dentro de todo lo malo una jugada se resaltó para los 'Tiburones'.



Pedro Gallese muestra continuidad y hasta el minuto 44' tuvo su arco en cero. Incluso sorprendió a los comentaristas con una atajada a dos tiempos al delantero argentino Mauro Boselli.



El golero de los Tiburones de Veracruz, Pedro Gallese, se arrojó sobre el balón y con el brazo derecho estirado detuvo el gol y cuando balón había quedado picando fue en su búsqueda evitando que Boselli aprovechara esa oportunidad.



La intervención de Pedro Gallese fue destacada por los comentaristas del partido. Sin embargo el peruano no pudo evitar que el equipo en el complemento cayera por cuatro goles. Los Tiburones de Veracruz tienen cerca a Morelia y Chiapas, ambos con 111 puntos en la tabla de los que pelean la baja.