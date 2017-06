Pelé destruyó a Paulo Dybala durante amistoso entre Argentina y Brasil [VIDEO]

El rey del fútbol mundial, Pelé, tiró 'barro con ventilador' sobre la nueva estrella de la selección argentina, Paulo Dybala, durante la transmisión del amistoso entre la albiceleste y la verdeamarilla, donde el Scratch perdió 1-0. El histórico '10' de Brasil, comentarista para la televisión brasileña además argumentó sobre el resultado que "No fue una derrota justa".



Pero Pelé cargó todas las balas sobre joven jugador de la selección argentina Paulo Dybala. "Decían que sería el sustituto de Maradona sólo porque juega con la pierna izquierda. Pero no es tan bueno como dicen".



Pero Paulo Dybala recibiría más castigo aún, como en su momento, Pelé lo hizo con Lionel Messi o Neymar. "Era la gran sensación, se esperaba mucho de él, pero su actuación no fue convincente", agregó 'O Rei' sobre el delantero de la Juventus.



Pelé también defendió al Scratch luego de perder el invicto ante la selección argentina. "Hubiera sido justo un empate, sin ninguna duda. Pero el fútbol es así. Creo que es un mensaje para la selección brasileña para Rusia, tenemos tiempo. El equipo jugó bien, no estuvo mal", opinó O Rei.