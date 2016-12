Pep Guardiola es colero en el ranking de los relojes más finos de la Premier League [FOTOS]

Pep Guardiola, José Mourinho, Jurgen Klopp y Ronald Koeman son los entrenadores más exitosos de la Premier League y todos quieren dar la hora, pero esas joyas que ostentan en sus muñecas han sido tendencia en Inglaterra a tal punto que se elaboró un ranking donde el entrenador de Manchester City quedó entre los coleros.



Pep Guardiola fue fotografiado con un sencillo reloj Cimier QnetCity que en la tienda tiene un valor de 1900 libras esterlinas. Algo muy humilde respecto al primer lugar de la lista encabezada por Sean Dyche entrenador del Burnley cuyo reloj pulsera un Patek Phillippe tiene un valor de 45 mil libras estrelinas. Seguido de Ronald Koeman, poseedor de un Rolex de 35 850 libras.



Pero Pep Guardiola no tiene el reloj más barato esta categoría le corresponder a Bob Bradley (ex entrenador del Swansea) quien lleva sobre su muñeca un Timex Ironnan de solo 40 libras esterlinas.



Queda claro que el reloj de cada técnico no tiene nada que ver con lo que gana durante una temporada, sino que lo diga el gran Pep Guardiola.