Pep Guardiola: Kylian Mbappé respondió así a la oferta de Manchester City [VIDEO] 

Pep Guardiola, ha tenido su primer revés en el mercado de fichajes. Su método de sorprender a los jugadores con la llamada telefónica personal parece no haber dado resultados en su intento de convencer a 'La Joya' del Mónaco, Kylian Mbappé, según información del diario Marca.



'No gracias' habría dicho la respuesta para Pep Guardiola y esta tendría una razón. Kylian Mbappé aguarda el llamado de Real Madrid, incluso, ya se empieza a especular en la prensa española si el chico de 18 años llega esta próxima temporada o dentro de un año.



Pep Guardiola no puede competir con Real Madrid por Kylian Mbappé, y esa ventaja tiene nombre y apellido: Zinedine Zidane, técnico francés por el cual el joven atacante tiene admiración, además de confianza.



Pep Guardiola tenía intención que Lylian Mabappé formara dupla ofensiva junto a Gabriel Jesus, pero los planes del chiquillo francés están en el Real Madrid que tendría que pagar más de 110 millones de euros por la estrella del Mónaco.