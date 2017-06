Pep Guardiola: Mira los memes sobre su nuevo look [VIDEO]

Pep Guardiola, técnico de Manchester City, pasa sus últimos días de vacaciones en Ibiza, junto a su familia, antes que empiece el trabajo duro de la pretemporada de cara al inicio de la Premier Legue, donde los 'Citizen' mostrarán muchas caras nuevas en el equipo.



Pero el ex técnico de Barcelona, Josep Guardiola, no pasa desapercibido por los reporteros gráficos de Ibiza, expertos en identificar a las celebridades, no dejaron escapar al entrenador del Manchester City.



A Pep Guardiola no le quedan muchas opciones de look debido a evidente calvicie, pero el español de 46 años, sorprendió a todos mostrando sus patillas totalmente blancas y crecidas algo que causaron furor en las redes sociales.



Vía Twitter el nuevo look de Pep Guardiola empezó a ser comentado hasta viralizarse no solo por los hinchas de Manchester City."El que le haya dicho que es un buen look, no es su amigo. Parece un desgraciado rockero glam", con esta, aparecieron muchas más opiniones de sus seguidores.

Pep Guardiola has been snapped on his holidays - with an unusual new look... pic.twitter.com/Jt1rl9zhef — Sporting Index (@sportingindex) 28 de junio de 2017